Ціна, яку заплатив український народ за перемогу у Другій світовій війні, неймовірно висока. 8 мільйонів життів, 714 міст і селищ - у руїнах, 28 тисяч сіл спалені, 10 мільйонів – без даху над головою. У кожного покоління українців – своя причина пам’ятати війну і розповідати дітям та онукам про неї.фото Ростислав СупруновУ Комишанській селищній раді до 72-річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбувся урочистий захід, на який жителі прийшли родинами. 70 років мирного життя, але ранам не дають загоїтись. На сході країни під час проведення антитерористичної операції гинуть односельці.„Я вражена тим духом патріотизму, який був присутній на урочистостях у Комишанах. Хочу подякувати селищному голові Олександру Фатєєву за організацію заходу вшанування пам’яті жертв війни, тієї далекої, яка залишила слід в історії кожної родини, сьогоднішньої трагедії, яка продовжує забирати життя земляків. І зараз Україна виховує справжніх патріотів на реальних прикладах героїзму”, - зазначила секретар Херсонської міської ради Олена Урсуленко, яка побувала на урочистому заході у селищі.фото Ростислав СупруновДо пам’ятних місць із квітами прийшли представники всіх поколінь. Із часом – все менше ветеранів Другої світової війни, але біля пам’ятників неодмінно багатолюдно.«Приємно, що у різних заходах у Херсоні, приурочених до 72-річниці перемоги над нацизмом, взяло участь чимало школярів, які через свідків тих подій повинні відчути трагедію і велич українського народу. Адже українці найбільше понесли втрат під час Другої світової війни, а фільми про війну, створені херсонськими школярами, - відтворення історичної правди. Це патріотичне виховання молоді, яка повинна в будь-який момент стати на захист кордонів незалежної України. Я помітила, що змінилось і сприйняття Дня перемоги у нашій громаді. Хочу також зазначити, що херсонці почали дбайливо ставитись до рідного міста. Я щиро вдячна оргкомітету за підготовку масових заходів. Єдине, що неприємно вразило, так це недбалість департаменту ЖКГ, комунальних служб , які не підготували належно місто до масштабного святкування, хоч і отримали достатнє фінансування з бюджету», - прокоментувала Олена Урсуленко.