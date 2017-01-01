Завдяки злагодженій співпраці управління поліції в Автономній Республіці Крим з прокуратурою Автономної Республіки Крим та Одеським прикордонним загоном Південного регіонального управління ДПС України вдалось задокументувати та припинити протиправну діяльність організованої групи, члени якої в продовж 2015-2017 років організували канал незаконного переправлення осіб (моряків) через державний кордон України, а саме – через закриті пункти пропуску на тимчасово окупованій території півострову Крим.
9 травня 2017 року у м. Одеса та м. Херсон були проведенні обшуки за місцем діяльності вказаної групи осіб, а також місцем проживання організатора та двох виконавців.
Під час проведення обшуків були вилучені документи та предмети, які підтверджують їх протиправні дії. Зокрема, печатки, штампи, кліше, у тому числі російських підприємств, фальшиві перепустки, а також грошові кошти.
За цей період організована група незаконно переправила майже 100 мешканців Одеської та Херсонської областей через тимчасово закриті пункти пропуску державного кордону.
На теперішній час вирішується питання щодо повідомлення учасникам організованої групи про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
За вчинення інкримінованих злочинів їм загрожує покарання у виді позбавлення волі від семи до дев’яти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
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