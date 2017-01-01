Сегодня стреляли в автомобиль. директора департамента экологии Херсонской ОГА Юрия Попутько. В машине было двое детей. Пуля разбила заднее стекло автомобиля. Стреляли предположительно из мелкокалиберного оружия.
В автомобиль директора департамента экологии Херсонской ОГА Юрия Попутько стреляли предположительно из мелкокалиберного оружия.
Произошло это сегодня, 10 мая, в Херсоне. Госслужащий подъехал к своему подъезду, забрал двоих детей и собирался уезжать. Но вдруг раздался выстрел, и пуля разбила заднее стекло автомобиля.
В полиции предполагают, что выстрел был произведён из мелкокалиберного оружия, о чем свидетельствует характер повреждения автомобиля. Директор департамента и дети не пострадали, сообщает Херсон.city
Сам Юрий Попутько не исключает связь между случившимся и своей профессиональной деятельностью. Последнее время он активно борется против незаконного вылова рыбы. Факты нарушения нерестового запрета Юрий Попутько постоянно публиковал на своей странице в Фейсбук и в прессе. Последние такие факты были выявлены им в минувшее воскресенье в Голой Пристани, где до сих пор ведётся активная торговля незаконно выловленной рыбой.
Также два года директор департамента выступает против застройки пляжей. Недавно он обнародовал факты незаконного строительства в Скадовском районе, где на территории пляжа с нарушением закона построен ночной клуб "Маями".
Связь между сегодняшним происшествием и профессиональной деятельностью Юрия Попутько сейчас расследует полиция. Выстрел по автомобилю мог быть произведён с целью запугать директора департамента экологии. Однако Юрий Попутько заявил, что отступать не намерен.
- Власть постепенно наводит порядок в экологии, и это не нравится тем, кто привык незаконно наживаться на природных ресурсах области, - сказал Юрий Попутько.
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