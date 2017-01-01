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За что стреляли в директора департамента экологии Юрия Попутько?
Сегодня стреляли в автомобиль. директора департамента экологии Херсонской ОГА Юрия Попутько. В машине было двое детей. Пуля разбила заднее стекло автомобиля. Стреляли предположительно из мелкокалиберного оружия.

За что стреляли в директора департамента экологии Юрия Попутько?

В автомобиль директора департамента экологии Херсонской ОГА Юрия Попутько стреляли предположительно из мелкокалиберного оружия.

Произошло это сегодня, 10 мая, в Херсоне. Госслужащий подъехал к своему подъезду, забрал двоих детей и собирался уезжать. Но вдруг раздался выстрел, и пуля разбила заднее стекло автомобиля.

В полиции предполагают, что выстрел был произведён из мелкокалиберного оружия, о чем свидетельствует характер повреждения автомобиля. Директор департамента и дети не пострадали, сообщает Херсон.city

Сам Юрий Попутько не исключает связь между случившимся и своей профессиональной деятельностью. Последнее время он активно борется против незаконного вылова рыбы. Факты нарушения нерестового запрета Юрий Попутько постоянно публиковал на своей странице в Фейсбук и в прессе. Последние такие факты были выявлены им в минувшее воскресенье в Голой Пристани, где до сих пор ведётся активная торговля незаконно выловленной рыбой.

Также два года директор департамента выступает против застройки пляжей. Недавно он обнародовал факты незаконного строительства в Скадовском районе, где на территории пляжа с нарушением закона построен ночной клуб "Маями".

Связь между сегодняшним происшествием и профессиональной деятельностью Юрия Попутько сейчас расследует полиция. Выстрел по автомобилю мог быть произведён с целью запугать директора департамента экологии. Однако Юрий Попутько заявил, что отступать не намерен.

- Власть постепенно наводит порядок в экологии, и это не нравится тем, кто привык незаконно наживаться на природных ресурсах области, - сказал Юрий Попутько.




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 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 14:05   ::  Посмотрели: 192  





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