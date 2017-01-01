8 та 9 травня у Херсоні (на базі ДЮСШ «Освіта») проходив дитячий турнір (діти 2006-2007 років народження). У турнірі приймали учать 10 команд. Команди були поділені на дві групи. Одна - діти 2007 року народження, інша - 2006.
Перша група: ДЮСШ «Освіта», ФК «Гопри», СДЮШОР «Кристал», «Освіта-2», ДЮСШ «Херсон».
Друга група: ДЮСШ «Освіта», СДЮШОР «Кристал», «Авангард» (Каховка), ДЮСШ «Херсон», ФК «Острів». Результати турніру:
Команди 2006 року народження: 1. ДЮСШ «Освіта», 2. ДЮСШ «Херсон», 3. СДЮШОР «Кристал», 4. «Освіта- 2», 5. ФК Гопри.
Команди 2007 року народження: 1. ДЮСШ «Освіта», 2. «Авангард» Каховка, 3. ДЮСШ «Херсон», 4. ФК «Острів», 5. СДЮШОР «Кристал».
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