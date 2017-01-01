9 мая в Геническе на стадионе "Строитель" им. Т. В. Свиридова состоялся финальный матч розыгрыша Кубка Генического района по футболу 2017 года.В четвертый раз подряд почётный трофей завоевала команда "Дружба" из Зелёного Новотроицкого района (три предыдущих раза - кубок газеты "Вестник Приазовья").С. Перов, Э. Сулейманов (капитан команды), А. Мирошниченко, Ф. Алимов, Р. Зейтуллаев, М. Кокорев, В. Головачёв, Ю. Рыбальченко, Э. Халилов, Р. Эбубекиров, М. Толкунов, Р. Колесниченко, В. Кокорев, В. Комиссарчук, В. Филько, В. Джелялов, Д. Абибов, Д. Эмирсуин. Тренер - А. ИсаевВ. Скибинский, М. Зоря (капитан команды), А. Аронов, А. Приходько, А. Новиков, Р. Нестеренко, С. Шевель, К. Ивахненко, В. Соболь, Д. Осинин, П. Фатинов, А. Любашов, В. Винников, М. Кареба, М. Козорез, В. Собчишен, А. Лисица. Тренер - А. Клишня.Голы: Р. Эбубекиров, 88, с пенальти - П. Фатинов, 37, 40, С. Шевель, 60, В. Соболь, 78, А. Аронов, 80. Лучшим игроком матча признан голкипер "Арсенала" Сергей Перов.Награды обладателям Кубка и финалистам вручили председатель Генического районного совета Андрей Евстратов и председатель районной федерации футбола Виталий Солоп."Дружба" - обладатель Кубка Генического района 2017 года