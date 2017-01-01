День Памяти и Примирения и День Победы над нацистами во Второй мировой войне - памятные даты, которые в Украине отмечают на государственном уровне. В связи с этим на Херсонщине проходят более 100 различных мероприятий, в том числе митинги в разных городах и селах области, акции в честь первой минуты мира, передает ПИК
В Каланчакском районе 8 мая состоялось перезахоронение недавно обнаруженных останков воинов, погибших во Второй мировой, а в Олешковском районе в тот же день прощались с участником АТО, погибшим за Украину на Донбассе.
9 мая в Херсоне состоялись митинги возле мемориала "Слава Украине!" и в парке Славы возле Вечного огня, шествие.
Однако ни на одном из этих мероприятий не было председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера либо хотя бы одного из трех его замом. Впрочем, на годовщину Революции Достоинства и на День памяти Небесной Сотни этот гражданин Украины тоже не появлялся.
Единственное упоминание о первом заме председателя облсовета Василии Зеленчуке встречается в связи со встречей с общественностью в ХОГА, организованной в преддверии 8 и 9 мая.
Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер в столь важный для Украины и Херсонщины момент, видимо, решил слетать к своей семье в Австрию.
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