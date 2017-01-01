Сьогодні о 18 годині на територіі фан-зони "Євробачення -2017" біля ККЗ "Ювілейний" активно продовжує роботу наш євромайданчик.
За ініціативи голови Херсонської облдержадміністраціі Андрія Гордєєва на майданчику розгортається справжня підтримка з боку наших земляків великого музичного європейського шоу, яке проходить в Києві! Приходьте! Підтримаємо Украінське євробачення.У програмі 9 травня
18:00-19:00 - музикальне шоу DJ та МС Мотор!
З 19:00 до 20:00 для Вас гратиме Гурт «Friends»
О 20:00- Гурт «Дженерал войс»
З 21:00- Гурт «Город неспящих»
А вже з 22:00 і до 01:30 Пряма трансляція 1-го напівфіналу «Євробачення». Далі фан-зона на підтримку «Євробачення-2017» діятиме в Херсоні щодня до 13-го травня з 19.00 .
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