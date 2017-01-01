Лекція Марії Маєрчик «Гендер, стать та влада» відбудеться у Херсоні 14 травня. Захід проходитиме в Арт-хабі за адресою вул. Гімназична 30-А, та роспочнеться о 12-й годині.
Марія Маєрчик — культурна антропологиня, історикиня, квір-феміністка. Кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України, головна редакторка журналу «Критика феміністична», заступниця директорки ГО «Центр культурно-антропологічних студій».
Дослідниця гендерної та квір-проблематики, публіцистка. Укладачка та редакторка підручника "Гендер для медій"
Захід відбудеться завдяки співпраці Феміністичної, ЛГБТ-інклюзивної організації «Інша» та Фонду Рози Люксембург в Україні.
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