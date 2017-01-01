У Новій Каховці відбулося перепоховання останків 4 воїнів, загиблих у Другій світовій війні. Про це на власній ФБ-сторіці повідомив журналіст Олег Батурін.
Вони були знайдені на території селища Плодове та під Малокаховкою. Частина з них загинула у 1941 році під час форсування Дніпра нацистами в районі переправи Берислав - Малокаховка. В цей же час у селі Преображенка Каланчацького району проходило перепоховання останків 5 воїнів.
А в Каховці о 23.01 відбувся захід "Перша хвилина миру" біля Вічного вогню. Вперше за всю історію відзначення Дня Перемоги у Другій світовій війні у Каховці згадали всіх українців, які воювали з окупантами у 1939-1945 роки - українців у складі Червоної армії, українців у складі американської та армій інших держав, українців у складі Української повстанської армії. Згадали українців, які не повернулися з тієї війни живими (а це - щонайменше 8 мільйонів!) А також згадали тих, хто виборює мир і Незалежність у нинішній війні з російськими окупантами.
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