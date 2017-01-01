До Дня пам’яті і примирення на Херсонщині вже склалась традиція - запалювати свічки та викладати слово «МИР» , вкладаючи у нього усю душу і віру в те, що настане час, і на усій планеті він настане, і в жодному куточку землі не буде війни.Цей рік не став виключенням і 8 травня рівно о 23:01 в рамках всеукраїнської акції «Перша хвилина миру», херсонці запалили сотню лампадок у викладеному слові «МИР». Також на «євромайданчику» до цієї дати відбулись урочистості до яких за традицією долучились військові, студенти та громадськість.Перед початком акції, громадські активісти, учасники АТО та історики ділились своїми думками стосовно подій Другої світової війни.На переконання колишнього сержанта Нацгвардії України батальйону ім. Героя України Сергія Кульчицькогосьогодні дуже серйозний день, в який ми згадуємо наших дідусів і бабусь, всіх хто поліг за нашу незалежність. «Також зараз на сході України відбуваються події на кшталт тих, що відбувалися на території України під час Другої світової війни. Ворог підступно напав на нас. До того ж ворог, який завжди називав себе братом і нам довелося захищатися від тих людей, від яких цього ніколи не очікував.Сьогодні зловив себе на думці, під час спілкування в школі з учнями, що колись і я так само сидів на уроках, до нас приходили ветерани і розповідали про Другу світову війну. Тоді це для мене було щось далеке і не реальне, а сьогодні коли я пройшов АТО, то зрозумів на власному досвіді який подвиг здійснили наші предки, скільки вони зробили для того, щоб ми зараз жили у вільній країні, відчували себе людьми, гордо називали себе українцями. Велика, превелика вам подяка і шана, а ми у свою чергу не зганьбимо вашу пам’ять та відстоїмо свою країну» - сказав він.Андрій також розповів, що очолюючи громадську організацію воїнів АТО і займаючись військово-патріотичним вихованням з дітьми у школах, бачив на власні очі, що вони знають про події тих далеких років і підтримують, і допомагають сучасним своїм захисникам.А вчений та дослідниквважає, що сьогодні ми - переважна більшість жителів України, особливо півдня є ще дітьми радянської системи виховання коли цей день перемоги над нацизмом сприймався виключно як наша заслуга. «Хоча насправді вона була досягнута не тільки нашою країною, але й зусиллями багатьох країн світу. І символічно, що сьогодні о 23 годині ми запалимо це світло миру разом з усім світом. Це єднання сил добра. І саме так я сприймаю цей день, і мені це набагато ближче як вченому, досліднику і письменнику. Я думаю, що цей формат стане ближчим і для молоді ніж абстрактний день перемоги» - додав він.Оркестровим виконанням музичних творів пов’язаних з війною симфонічний оркестр Джаз-бенд обласного палацу культури задавав настрій заходу.Нагадаємо, що з 2014 року Україна разом з Європою та світом у цей день вшановує пам'ять загиблих у Другій світовій війні та відзначає першу хвилину миру, яка відбулась 8 травня 1945 року о 23.01 – час, коли було припинено вогонь, вперше за довгі шість років страшної війни.