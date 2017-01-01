Після феєричного початку велопробігу «Херсон — Євробачення» сьогодні зранку від площі біля ККЗ «Ювілейний», який присвячений початку цьогорічного Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення —2017» у Києві.
Велосипедисти подолали дистанцію у 43 км дорогами області від Голої Пристані до Херсона, де вже о 17.00 очільник обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв вручив Кубок голови Херсонської обласної державної адміністрації переможцю веломарафону, адже такий спортивний захід став можливим саме завдяки його підтримці.
190 учасників велопробігу боролися за обласну нагороду на знак підтримки українських співаків, які представляють Україну на цьогорічному конкурсі «Євробачення—2017».
«Вітаю всіх з початком Євробачення на Херсонщині та успішним подоланням такої протяжної дистанції. Травень — місяць популяризації Херсонщини як розвиненої туристичної та спортивної європейської області, тож давайте разом долучатися до заходів і запрошувати якомога більше гостей до нашого гостинного південного краю», — сказав у своєму виступі голова облдержадміністрації Андрій Гордєєв.
Так, з результатом 1 година 3 хвилини перемогу й Кубок голови ОДА отримав велосипедист Андрій Кутасов, який вже тривалий проміжок часу займається велоспортом і навіть навчає усіх бажаючих.
Окрім основного призу, громадська організація «ВелоХерсон» підготувала приємні подарунки й для інших учасників велопробігу. Шляхом лотерейного жеребкування ряд велосипедистів отримали в подарунок різні гаджети для свого транспорту, розважальні сертифікати на участь у квестах тощо.
Фініш велозмагання «Херсон—Євробачення» продовжився розважальною концертною програмою.
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