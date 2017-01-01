Победитель полуфинальной серии определится в пятом поединке, который состоится в Херсоне



В четвертой игре полуфинальной серии плей-офф «Продэксим» получил подкрепление размером в полкоманды. Накануне в своем комментарии к поражению от «Локомотива» в третьей игре наставник херсонцев Игорь Москвичев отметил, что его команде не хватало Максима Бессалова и Евгения Ланко, которые тянут на полкоманды, и в воскресенье, отбыв дисквалификацию, оба футболиста смогли выйти на площадку, чтобы побороться за победу. А она была для «Продэксима» очень важна, поскольку позволяла продолжить борьбу за путевку в финал.



1:2 – волевая победа «Продэксима», и судьбе было угодно, что сильнейший из этой пары полуфиналистов был определен в пятом матче – он состоится 13 мая в Херсоне.







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«Локомотив» (Харьков) – «Продэксим» (Херсон) – 1:2 д.в. (0:0, 1:1). Счет в серии 2:2



[b]«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко (Юрий Савенко, 44) – Богдан Свиридов, Евгений Серый, Дмитрий Бондарь, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Сергей Малышко, Дмитрий Сорокин, Николай Белоцерковец, Максим Литвинов, Олег Выставной



«Продэксим»: Кирилл Ципун – Андрей Чуднов, Виталий Скорый, Вячеслав Чуднов, Михаил Волянюк – Алексей Фетько, Виталий Киселев, Дмитрий Бербенцев, Дмитрий Калуков, Дмитрий Федорченко, Евгений Ланко, Максим Бессалов



Арбитры: Олег Иванов (Днепр), Богдан Киндий (Роздол)













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