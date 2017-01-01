Сьогодні у Мирненський ОТГ (село Преображенка (Чевоний Чабан) Каланчацького району) перепоховали солдат Другої світової війни.
Після панахиди по загиблим у місцевому храмі, на Преображенському кладовищі відбувся мітинг.
Захід відвідали представники районної влади, народні депутати та голова Херсонськоі облдержадміністрації Андрій Гордєєв, який зазначив: " Вшановуючи пам'ять загиблих, ми повині пам'ятати імена героїв, які віддають життя за наше мирне сьогодення. На превеликий жаль у День примирення ми будемо прощатися ще з одним бійцем - Сергієм Смирновим, який боронив східні кордони держави від Російського агресора.
Останки п’яти воїнів було виявлено під час проведення земляних робіт. За свідченням членів пошукової групи, на цьому місці раніше розташовувалися солдатські окопи. При воїнах були каски та зброя солдатів Другої світової війни. Документів, що засвідчують особи загиблих, на жаль не знайдено.
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