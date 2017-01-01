З 19.00 щоденно до фіналу Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення—2017» у Києві (13 травня) працюватиме офіційна фан-зона, яка розташована на площі біля ККЗ «Ювілейний».
За підтримки голови обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва організовано постійну трансляцію прямих включень з головного місця подій у Києві впродовж усіх конкурсних днів.
«Херсонщина стала знаковою областю у ході вирішення місця проведення «Євробачення» в Україні. Ми гідно виборювали можливість приймати учасників конкурсу саме в нашій області. Сьогодні ми одні з небагатьох областей маємо власну фан-зону і це підтверджує нашу зацікавленість у статусі Херсонщини й усієї країни як європейської держави та суспільства», - сказав під час відкриття фан-зони Андрій Гордєєв.
Особливим подарунком для гостей фан-зони став приїзд зіркових гостей, учасників відбіркових турів «Євробачення-2017»: гуртів «Сальто Назад» і «MamaRika», які подарували херсонцям позитивні емоції й заряд енергії.
Також у фан-зоні працюватиме фуд-корт, де всі бажаючі зможуть поласувати різними смаколиками від місцевих рестораторів.
Як зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Євген Рищук, територія фан-зони з легкістю зможе розмістити близько 5 тисяч гостей і апаратура без проблем працюватиме до завершення конкурсу щоденно, починаючи з 19.00 й до 01.00
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