Сьогодні на площі біля ККЗ «Ювілейний» з нагоди початку Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення – 2017», який проходитиме в Києві, стартувало велоралі «Херсон – Євробачення».
Така акція проходить за ініціативи громадських організацій «ВелоХерсон» і «Спорт для всіх» й під патронатом голови обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва.
Велосипедисти з Херсонщини та інших областей, починаючи з 13.00 у місті Гола Пристань, розпочнуть пробіг дистанцією 43 км, - саме стільки країн цього року приймає участь у пісенному конкурсі «Євробачення – 2017».
Таким заходом учасники велоралі висловлюють підтримку українським конкурсантам «Євробачення – 2017» від мешканців Херсонщини.
На площі біля ККЗ «Ювілейний» вже зранку велосипедисти попередньо зареєструвалися для участі у марафоні, а після цього з привітальним словом до них звернулися в. о. голови обласної державної адміністрації Євген Рищук і Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко.
Євген Рищук побажав велосипедистам вдалої дороги, гарних результатів у змаганнях і привітав із початком «Євробачення – 2017» в Україні. Він також закликав присутніх гостей заходу й усіх мешканців області долучатися до активного способу життя й відпочинку.
Після цього пролунав сигнал про старт велоралі й учасники марафону вирушили до річкового порту для переїзду у Голу Пристань, де вони розпочнуть змагання.
Велоралі проходитиме за маршрутом Гола Пристань — Кохани — Підлісне — Олешки — Херсон (площа перед ККЗ «Ювілейний»), де вже о 17.00 відбудеться урочисте нагородження переможців марафону «Херсон – Євробачення» й вручення нагород від голови обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва.
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