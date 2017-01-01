Сергій Дяченко: Музеї – це загублені світи з величезною базою ресурсу для цікавого навчання
Як створити майданчик для освіти та впровадження громадських ініціатив, де знайти реальні можливості для сучасного просвітництва та народження брендів для місцевої спільноти, розповів керівник проекту від ініціативної групи “Urban СОYС” Сергій Дяченко.
Гендиректор Anda Air: На новые рейсы мы рассматриваем аэропорт Херсон
Как работает авиакомпания Anda Air, какие направления планирует запустить, как складываются отношения с туроператорами и страшен ли Ryanair участникам рынка - рассказывает гендиректор Anda Air Сергей Шаменко.
Олексій ЛЕВЧЕНКО: «Починається футзал, а з ним і бажання працювати – і так кожен рік»
Президент Асоціації футзалу Херсонської області Олексій Левченко в ексклюзивному інтерв’ю офіційному сайту Асоціації футзалу України розповів про поточні питання в роботі асоціації, про організацію різноманітних змагань в регіоні, і проте, чому не вдається поєднати те, що не поєднується.