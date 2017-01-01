6 травня 2017 року по всьому Херсону з’явились цікаві листівки стосовно однієї дуже одіозної персони – хворого сепаратиста в душі та по життю Олексія Журавко. Автори повідомлення пригадали
, що посібник терористів страждає на вроджений синдром «олігофренія і дебільність» , що може пояснювати багато вчинків цієї персони.
Сам текст листівки заслуговує особливої уваги: «УВАГА! РОЗШУК! Розшукується небезпечний злочинець - скейтбордист Альоша Журавко, який зазиває війну до нашого краю. Цей «спортсмен» темними ночами розклеює листівки «Русского мира». Лише на це і годиться людина з підтвердженими діагнозами «олігофренія і дебільність». Зустрівши його, телефонуйте «103», не дайте собаці померти собачою смертю! Херсонська психіатрична лікарня».
Примітним є те, що автори месседжу виділили червоним кольором наступне: «Розшукується злочинець - Альоша Журавко з діагнозами «олігофренія і дебільність». Дайте собаці померти собачою смертю!». В мережі Інтернет вже почалась справжня дискусія щодо цього дійства…
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