Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили на хабарництві заступника начальника з соціально-виховної та психологічної роботи однієї з виправних колоній Херсонщини.Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від засудженого одну тисячу доларів США за сприяння в умовно-достроковому звільненні. Співробітники спецслужби затримали зловмисника в робочому кабінеті під час отримання першої половини хабара.Решту грошей засуджений мав сплатити після позитивного розгляду свого «питання». Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.