У газеті Гривна . Новий формат опублікована стаття «Детей в детских садах кормят колбасой из туалетной бумаги ? » у якій зазначено: «…А в детсаду наших малышей, выходит, кормят колбасой «из туалетной бумаги»?! Иначе не скажешь! Ведь что в неё положили при стоимости 40 гривен?!...»



Автор статті не врахувала, що Управлінням освіти Херсонської міської ради укладено два договори на поставку м’ясопродуктів (ковбаса варена вищого ґатунку) на загальну вартість 199540,80 грн. в тім рахунку ТОВ «супермаркет Україна» - 88222,90 грн., а ТОВ «ПІВДЕНЬ ЕКСТРАТОРГ» - 111317,90 грн. при загальному об’ємі поставки – 2160 кілограмів вареної ковбаси вищого ґатунку, вартість якої складає 92,38 грн. за 1 кг.



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