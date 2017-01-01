

Прес-служба виконавчого комітету Дніпровської районної у м. Херсоні ради



З 6 по 28 березня 2017 року сектором з питань цивільного захисту виконавчого комітету Дніпровської районної у м. Херсоні ради проводиться перевірка готовності системи оповіщення підприємств, установ, організацій району в робочий час.Метою тренувань є відпрацювання злагодженості дій чергового, диспетчера, приймальні підприємства, установи, організації при отриманні сигналу: «УЧБОВА ТРИВОГА. ЗАМІНУВАННЯ АДМІНБУДІВЛІ».Звертається увага на підтвердження отримання сигналу, оповіщення керівного складу, працівників згідно зі схемою оповіщення в робочий час та підтвердження про проведення оповіщення по підприємству, установі, організації за схемою оповіщення відповідального чергового Дніпровської районної у м. Херсоні ради або приймальні голови районної ради.Фахівцям з питань цивільного захисту підприємств, установ, організацій району надано завдання відпрацювати з диспетчерами, черговими, приймальнею схему оповіщення в робочий час та підготуватись до перевірки.Метою проведення заходів цивільного захисту в Дніпровському районі є забезпечення збереження життя та здоров’я населення, безпеки праці та відпрацювання злагоджених, а, головне , ефективних дій захисту громадян у разі виникнення кризових ситуацій.Підсумки по відпрацюванню сигналу «УЧБОВА ТРИВОГА. ЗАМІНУВАННЯ АДМІНБУДІВЛІ», будуть підведені на нараді у виконавчому комітеті наприкінці березня.