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Бюджети місцевих громад поповнять доходи одноосібників Херсонщини
Саме про це йшла ділова розмова під час особистого спілкування першого заступника начальника Головного управління ДФС у Херсонській області Ірини Філіппової з головою Музиківської об’єднаної територіальної громади Олександром Лейбзоном.

Бюджети місцевих громад поповнять доходи одноосібників Херсонщини

Сільському голові розповіли про резерви фінансової спроможності місцевої громади завдяки активному залученню платників до сплати місцевих податків та зборів: плати за землю, податку на нерухоме майно, транспортного та єдиного податків.

Важливим питанням обговорення стало проведення якісної інформаційно-просвітницької роботи кампанії декларування доходів громадян, отриманих протягом 2016 року.

Серед напрямків: залучення до оподаткування доходів громадян від продажу сільськогосподарської продукції, від надання в оренду земельних ділянок та паїв, а також доходів від послуг із обробки сільськогосподарських земель власними транспортними засобами та інше.

Фіскали області й надалі готові долучитися до спільної співпраці з представниками місцевого самоврядування щодо надання індивідуальних консультацій спеціалістам громад по залученню додаткових джерел доходів для розвитку органів місцевого самоврядування громад Херсонщини.




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