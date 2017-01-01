Саме про це йшла ділова розмова під час особистого спілкування першого заступника начальника Головного управління ДФС у Херсонській області Ірини Філіппової з головою Музиківської об’єднаної територіальної громади Олександром Лейбзоном.Сільському голові розповіли про резерви фінансової спроможності місцевої громади завдяки активному залученню платників до сплати місцевих податків та зборів: плати за землю, податку на нерухоме майно, транспортного та єдиного податків.Важливим питанням обговорення стало проведення якісної інформаційно-просвітницької роботи кампанії декларування доходів громадян, отриманих протягом 2016 року.Серед напрямків: залучення до оподаткування доходів громадян від продажу сільськогосподарської продукції, від надання в оренду земельних ділянок та паїв, а також доходів від послуг із обробки сільськогосподарських земель власними транспортними засобами та інше.Фіскали області й надалі готові долучитися до спільної співпраці з представниками місцевого самоврядування щодо надання індивідуальних консультацій спеціалістам громад по залученню додаткових джерел доходів для розвитку органів місцевого самоврядування громад Херсонщини.