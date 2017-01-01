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Трамбовецкий отпросился у суда. Сильно захотел на дачу
9 марта, в Херсоне состоялся суд по делу Трамбовецкого-Подлесного. Заседание началось с ходатайства адвоката Виктора Трамбовецкого заменить домашний арест на личное обязательство.

Согласно мере пресечения, он должен находиться в Херсоне по домашнему адресу с 22:00 до 7:00.

Ходатайство основывалось на необходимости Трамбовецкому отлучаться в пос. Солнечный, где находится его земельный участок, который необходимо обрабатывать, «чтобы было на что жить», пишет Херсононлайн

В свою очередь прокурор настаивал, что землю можно обрабатывать только днем, а на ночь возвращаться домой.

«Я, звичайно, чув про садіння картоплі в нічний час, але давайте зважимо всі ризики, які на даний час існують», – сказал прокурор.

Аргументом адвоката стала стоимость проезда на дачу в 50 грн., что накладно для подсудимого и его жены, которые являются пенсионерами. Вероятно, на период весенних работ они планируют там жить.

Прокурор попросил предоставить документ, подтверждающий владение указанным участком. Такового при себе у Трамбовецкого не оказалось.

Прежде чем удалиться в совещательную комнату, судья назначила дату следующего заседания: 22 марта в 11:00.

Сегодняшний процесс продлился не более 10 минут.

Напомним, речь идет о судебном процессе в отношении и.о. заместителя мэра Аркадия Подлесного и замдиректора департамента ЖКХ Виктора Трамбовецкого.

Оба чиновника в сентябре 2016 года были задержаны за вымогательство и получение взятки в сумме 80 тыс. гривен. Они, по мнению следствия, организовали коррупционную схему - брали деньги с частных предприятий в обмен на бюджетные подряды.

В качестве откатов требовали 15% от суммы сделки. Задержали Подлесного и Трамбовецкого, когда им передавали вторую часть очередной взятки - 45 тысяч гривен. Чиновников взяли под стражу, но через несколько дней отпустили из СИЗО под домашний арест.

Досудебным расследованием занималась Генпрокуратура. В конце февраля расследование было завершено. Обвинительные акты передали в Херсонский городской суд.





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