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Олена Урсуленко: Чергова «тарифна» сесія не відбулась через просту причину: вчергове у місті перемогли домовленості та шантаж депутатів
Хочу подякувати усім депутатам, хто знайшов час виконати своє зобов'язання перед виборцями і прийшов працювати у сесійну залу для вирішення принципового питання. Тарифне питання – найбільш актуальне для херсонців на даний момент. Адже підняття ціни на проїзд торкнеться майже кожної родини. Про це на власній ФБ-сторінці написала секретар міської ради Олена Урсуленко.

Олена Урсуленко: Чергова «тарифна» сесія не відбулась через просту причину: вчергове у місті перемогли домовленості та шантаж депутатів

Чергова «тарифна» сесія не відбулась через просту причину: вчергове у місті перемогли домовленості та шантаж депутатів - працівників органів виконавчої влади і директорів комунальних підприємств. Після перезавантаження влади у багатьох містах України відбулись якісні зміни у сфері транспортних пасажироперевезень.

Прикро констатувати, але Херсон не входить у перелік таких обласних центрів. Існуючий безлад у нашому місті підтримується заступниками міського голови, які повинні слідкувати за виконанням процедури подання проектів рішень на засідання виконкому і на сесію. Натомість, вони підсовують на підпис міському голові неправочинні папери, прийняті з порушенням процедур. Така практика прижилась у юридичному відділі.

Цих же «традицій» дотримується і перший заступник міського голови. Це – зайве підтвердження того, що ось ця позначка перед посадою «виконувач обов’язків» дає право чиновнику виконувати покладені на нього зобов’язання абияк.

Але ж це не знімає відповідальності з міського голови і депутатів! Ми не маємо права робити вигляд, що все добре, що рішення прийняте правильно, якщо насправді це далеко не так. Не можна потурати бездіяльності виконавчим органам, невирішені проблеми з часом накопичуються. А депутати не можуть підмінити чиновників і виконувати за них роботу, за яку, врешті, платять херсонці.

Хочу ще раз підкреслити: Херсон повинен мати якісну і доступну послугу із пасажироперевезень. Депутати чекають рекомендації від робочої групи з питань міських перевезень, які будуть узгоджені із владою, громадськістю і бізнесом. Щоправда, дехто з посадовців більше чекає на рішення суду з цього питання.

Легше перекласти відповідальність на суддів, а не вирішувати одну з головних проблем життя міста самим, чесно і публічно.

Але все ж я вірю, що «тарифне питання» у місті буде вирішено з урахуванням всіх думок і рекомендацій, робоча група відпрацює чесні правила надання якісної послуги для пасажирів та зрозумілі умови для роботи перевізникам. Врешті, вірю в те, що перезавантаження відбудеться і в кабінетах міськвиконкому, де працюватимуть чесні, принципові професіонали.

Нагадаємо, що вчора депутати міської ради не змогли скасувати рішення виконкому про підняття вартості проїзду у маршрутках до 5 рн. Причина банальна: Забракло голосів. Не в повному складі були навіть ті фракції, які виступають за таке рішення. Всього 26 депутатів проголосувало за затвердження порядку денного.










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