Проводив особистий прийом громадян. Вже ніби-то звик до того, що до моєї громадської приймальні люди йдуть з найрізноманітнішими питаннями, які охоплюють, напевне, весь спектр проблем цього недосконалого світу.
Та на особистий прийом, вже помітив, приходять з особливо кричущими випадками проявів несправедливості і після того, як пройдені всі можливі «кола пекла». Тому зневірені громадяни покладаються на народного депутата вже як на останню надію. Саме в такі моменти особливо гостро відчуваєш, як мало у нас, народних обранців, дійсно ефективних важелів вирішення проблем своїх виборців.
І якими насправді слабкими виявляються ці важелі перед «системою кривосуддя», «бєспредєлом» правоохоронців чи таким собі місцевим «царьком», який навіть із сусідами вибудовує стосунки за принципом «правий той, у кого більше прав».
Один із сьогоднішніх випадків був саме такий, в ньому переплелося все перераховане разом. Та нічого, все одно спробуємо домогтися справедливості, навіть із такими недосконалими важелями. Зі своїми юристами я вже включився в процес. У нас все-таки правова держава і такого не може бути, щоб для когось закони були не писані.
Загалом під час особистого прийому сьогодні встиг прийняти лише 4 громадян, бо проблеми, з якими звернулися люди, в основному давні, навіть застарілі, і потребують глибокого вивчення. Але в кожному випадку робитиму все від мене залежне, щоб допомогти.
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