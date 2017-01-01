Проводив особистий прийом громадян. Вже ніби-то звик до того, що до моєї громадської приймальні люди йдуть з найрізноманітнішими питаннями, які охоплюють, напевне, весь спектр проблем цього недосконалого світу.Та на особистий прийом, вже помітив, приходять з особливо кричущими випадками проявів несправедливості і після того, як пройдені всі можливі «кола пекла». Тому зневірені громадяни покладаються на народного депутата вже як на останню надію. Саме в такі моменти особливо гостро відчуваєш, як мало у нас, народних обранців, дійсно ефективних важелів вирішення проблем своїх виборців.І якими насправді слабкими виявляються ці важелі перед «системою кривосуддя», «бєспредєлом» правоохоронців чи таким собі місцевим «царьком», який навіть із сусідами вибудовує стосунки за принципом «правий той, у кого більше прав».Один із сьогоднішніх випадків був саме такий, в ньому переплелося все перераховане разом. Та нічого, все одно спробуємо домогтися справедливості, навіть із такими недосконалими важелями. Зі своїми юристами я вже включився в процес. У нас все-таки правова держава і такого не може бути, щоб для когось закони були не писані.Загалом під час особистого прийому сьогодні встиг прийняти лише 4 громадян, бо проблеми, з якими звернулися люди, в основному давні, навіть застарілі, і потребують глибокого вивчення. Але в кожному випадку робитиму все від мене залежне, щоб допомогти.