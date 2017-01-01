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У Херсоні відбувся тренінг для депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування
9 березня в залі засідань Херсонської міської ради відбувся тренінг для депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування: "Лайфхак: як заповнити е-декларацію депутату місцевої ради".

У Херсоні відбувся тренінг для депутатів місцевих рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування

Це частина національної просвітницької кампаніі Громадського руху ЧЕСНО. Мета заходу – навчити депутатів заповнювати е-декларацію, ознайомити з основними вимогами до декларування та пояснити чим загрожує недостовірно подана інформація.

Тренінг проводила журналіст Громадського руху Чесно Олена Жежера. Захід тривав майже три години. Після презентації та роз’яснень присутні мали можливість поставити свої запитання тренеру.

«Чесно проводить подібні тренінги по всій Україні. Людей цікавить як правильно, без помилок внести дані до е-декларації. Так як електронна форма значно відрізняється від паперової, у декларантів виникає багато питань. Більшість з них технічного характеру. Головна порада в таких випадках – не поспішати, уважно читати роз’яснення перед кожним розділом в декларації, користуватися логікою та здоровим глуздом», - радить херсонцям Жежера.

На тренінг прийшли біля двох сотень осіб: депутатів облради, міськради, посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників районних у місті рад.

Перебування на Херсонщині представниці громадського руху ЧЕСНО не обмежене містом. Зокрема, 10 березня планується проведення аналогічного тренінгу на території одного з найвіддаленіших районів області – Великолепетиського. До участі у ньому запрошені депутати районної, селищної та сільських рад, інші зацікавлені особи.

Нагадуємо, подання електронних декларацій депутатами місцевих рад за 2016 рік має завершитись до 01 квітня 2017 року.




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