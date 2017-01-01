Сьогодні,у День народження українського поета й письменника, величного Кобзаря Тараса Шевченка, Херсонщина долучилася до Міжнародного флешмобу «Global Shevchenko», участь в якому в однаковий час беруть 25 країн світу, в тому числі й регіони України.Так, за ініціативи громадськості, біля погруддя Тараса Шевченка в Херсоні мешканці області, представники громадськості й поціновувачі творчості справжнього патріота своєї держави, виборювача віри й правди, ваги української мови Тараса Шевченка зібралися, щоб одночасно продекламувати його вірш «Мені однаково, чи буду...» із циклу поезій «В казематі».З Державними Прапорами й «Кобзарем» у руках небайдужі мешканці Херсонщини зачитали вірш.Про Херсонщину у творах Тараса Шевченка більше розповів викладач Херсонського державного університету, письменник Василь Загороднюк.Окрім того, талановиті херсонці читали власні твори про любов до України, патріотизм і силу духу українського народу.Також до флешмобу, присвяченого Дню народження Великого Кобзаря приєдналися і працівники Новотроїцької райдержадміністрації та райради.