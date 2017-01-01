Програму прийнята на період 2017 - 2020 рр.«Цього року, на жаль, з державного бюджету не було виділено коштів на утримання лісових господарств, тому що на державному рівні наш ліс визначено як ресурсного, як у інших областях, наприклад у Закарпатті, де господарства заробляють на продажу деревини. Наш ліс штучний та його екологічне призначення - зупинити переміщення пісків», - коментує ситуацію, що склалась у фінансування лісогосподарств області, голова ОДА Андрій Гордєєв.У документі зазначено, що виконання програми дозволить поліпшити стан і якісний склад лісів, посилити їх екологічні функції і збільшити продуктивність.Крім того, це створить умови для отримання оптимальних показників рівня лісистості області, знизить загрозу деградації земель та забезпечить соцзахист лісників. Реалізація обласної програми дасть можливість залучати кошти для відновлення лісу та заборонити будь-яке знищення лісів.