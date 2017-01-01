В історії кожного народу є імена, які він свято береже у своїй пам'яті і з великою любов'ю та повагою передає з покоління в покоління. Таке ім'я нашого народу — Тарас Шевченко.9 березня, до річниці з Дня народження Великого Кобзаря, по всьому світу відбуваються заходи із вшанування творчості цього визначного поета, письменника, художника та філософа, який став провідником українського народу.Так, на Херсонщині відбувся урочистий мітинг та церемонія покладання квітів з нагоди 203-ї річниці від Дня народження Тараса Шевченка - людини, життєвий приклад та творчість якої зіграли важливу роль у становленні державності.На мітингу звучали пісні у виконанні ансамблю бандуристів та вірші, які на сьогоднішній час не втратили актуальності і закликають до активності громадянської позиції. Наприкінці урочистостей ансамбль бандуристів виконали композицію «Реве та стогне Дніпр широки».