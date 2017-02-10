Сьогодні проходила позачергова сесія Херсонської міської ради. Для прийняття рішення депутатам не вистачило голосів. Всього 26 депутатів проголосувало за затвердження порядку денного.Нагадаємо, на розгляд депутатів мали винести питання Про скасування рішення виконавчого комітету міської ради від 10.02.2017 р №42 та Про встановлення тимчасової заборони на прийняття виконавчим комітетом Херсонської міської ради рішення про підвищення тарифу на послуги з перевезення пасажирським автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у м. Херсоні.Нагадаємо, що це вже друга невдала спроба зібрати позачергову сесію з цих питань. Депутати повідомили журналістам ХП, що це питання буде виноситися та голосуватися завтра, під час чергової сесії міської ради.