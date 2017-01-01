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Врятувати село… Не словом, а ділом!
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Перемоги в турнірі «Олімпійські надії»
05 березня 2017 року в м. Запорожжі пройшов Всеукраїнський турнір «Олімпійські надії» з художньої гімнастики, в якому прийняли участь 25 вихованок Херсонської дитячо-юнацької спортивної школи № 6 Херсонської міської ради, підпорядкованої управлінню освіти (тренери-викладачі: Кислова Л. М., Сокольська О. С). Загалом у змаганнях прийняло участь 107 спортсменок та 9 команд, а саме: м. Херсон - ДЮСШ № 6, м. Кіровоград, м. Запоріжжя: ДЮСШ № 5, СК «Мотор Січ», СК «Хвиля», СК «Витязь», ЗНУ, м. Маріуполь.

За результатами змагань юні гімнасткиДЮСШ № 6 зайняли:

І місце - Ревякіна Віра, Петюренко Марія, Сабадаш Жана, Канарьова Аня, Зінкевич Юлія, Салеба Аліна (тренер-викладач Кислова Л. М.), Буляк Дарина, Камінська Світлана (тренер-викладач Сокольська О. С.).

ІІ місце - Кофанова Маша, Трубач Ульяна, Курешова Наталія, Оберемченко Анна, Сердюк Катерина (тренер-викладач Кислова Л. М.),Фурман Діана, Філіпова Єлизавета, Власенко Софія, Петрюченко Марія (тренер-викладач Сокольська О. С.);

ІІІ місце - Фіалка Єва, Морозенко Аліна, Остапенко Марина, Стрижак Карина, Макова Ангеліна (тренер-викладач Кислова Л. М.), Блок Дарина, Павленко Єва, Залєпеєва Аліна (тренер-викладач Сокольська О. С.).




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