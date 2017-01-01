Початок нашої розповіді про ОТГ Хмельниччини. Спілкування, бесіди, інтерв’ю, відповіді на питання, коментарі та власні спостереження.
Нагадаємо, що 27-28 лютого херсонська делегація відвідала Хмельницьку область з обміну досвідом управління ОТГ та впровадження проектів місцевого розвитку.
У гості до хмельничан їздили голови херсонських ОТГ, сільські голови, представники ОДА, а також громадськість. Херсонці відвідали місто Дунаївці, смт. Нова Ушиця, смт Сатанів. На Хмельниччині вже функціонує 26 об’єднаних територіальних громад. 22 з них обрані у 2015 році і 4 - у 2016.Початок:
1.Презентація реформи децентралізації в Хмельницькій області.
Присутні:
Голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний,
Заступник голови Хмельницької ОДА з питань децентралізації Валерій Олійник,
Директор Хмельницького ВП ЦРМС Сергій Яцковський
Директор Хмельницького ЦППК Микола Баюк
Заступник голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій
Директор Херсонського ВП ЦРМС Оксана Сілюкова
Делегація з Херсонської області
Голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний розповів про досягнення Хмельницької області у запровадженні реформи місцевого самоврядування – децентралізації.
У нас вже функціонує 26 об’єднаних територіальних громад. 22 з них обрані у 2015 році і 4 - у 2016.
Хмельницька область була першою серед інших, у якій в 2015 році було не просто створено 22 об’єднані територіальні громади, але і дотримано рекомендацій щодо їх спроможності. Тому тут громади є досить великими, як за територією, так і за кількістю населення у громаді.
Тому, вважаємо що досвід діяльності ОТГ у Хмельницькій області буде корисним для ОТГ, які лише формуються чи тільки почали працювати у нових умовах.
За охопленням території ми об’єднали найбільшу кількість громадами. За кількістю громад нас наздоганяє і переганяє Тернопільська область, Вінниччина і Житомирщина, але вони утворюють маленькі громади.
Обласна рада і обласна державна адміністрація мають спільне бачення щодо здійснення адміністративної реформи на Хмельниччині. Але, так було не завжди.
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