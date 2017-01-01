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Херсонці на Хмельниччині переймали досвід створення та роботи ОТГ
Початок нашої розповіді про ОТГ Хмельниччини. Спілкування, бесіди, інтерв’ю, відповіді на питання, коментарі та власні спостереження.

Херсонці на Хмельниччині переймали досвід створення та роботи ОТГ

Нагадаємо, що 27-28 лютого херсонська делегація відвідала Хмельницьку область з обміну досвідом управління ОТГ та впровадження проектів місцевого розвитку.

У гості до хмельничан їздили голови херсонських ОТГ, сільські голови, представники ОДА, а також громадськість. Херсонці відвідали місто Дунаївці, смт. Нова Ушиця, смт Сатанів.

На Хмельниччині вже функціонує 26 об’єднаних територіальних громад. 22 з них обрані у 2015 році і 4 - у 2016.

Початок:

1.Презентація реформи децентралізації в Хмельницькій області.
Присутні:
Голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний,
Заступник голови Хмельницької ОДА з питань децентралізації Валерій Олійник,
Директор Хмельницького ВП ЦРМС Сергій Яцковський
Директор Хмельницького ЦППК Микола Баюк
Заступник голови Херсонської ОДА Дмитро Бутрій
Директор Херсонського ВП ЦРМС Оксана Сілюкова
Делегація з Херсонської області

Голова Хмельницької обласної ради Михайло Загородний розповів про досягнення Хмельницької області у запровадженні реформи місцевого самоврядування – децентралізації.

У нас вже функціонує 26 об’єднаних територіальних громад. 22 з них обрані у 2015 році і 4 - у 2016.

Хмельницька область була першою серед інших, у якій в 2015 році було не просто створено 22 об’єднані територіальні громади, але і дотримано рекомендацій щодо їх спроможності. Тому тут громади є досить великими, як за територією, так і за кількістю населення у громаді.

Тому, вважаємо що досвід діяльності ОТГ у Хмельницькій області буде корисним для ОТГ, які лише формуються чи тільки почали працювати у нових умовах.
За охопленням території ми об’єднали найбільшу кількість громадами. За кількістю громад нас наздоганяє і переганяє Тернопільська область, Вінниччина і Житомирщина, але вони утворюють маленькі громади.

Обласна рада і обласна державна адміністрація мають спільне бачення щодо здійснення адміністративної реформи на Хмельниччині. Але, так було не завжди.

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Интервью

Херсон-Хмельницький: "Децентралізація в дії"


Початок нашої розповіді про ОТГ Хмельниччини. Спілкування, бесіди, інтерв’ю, відповіді на питання, коментарі та власні спостереження.

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