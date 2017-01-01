Херсон-Хмельницький: "Децентралізація в дії"

Початок нашої розповіді про ОТГ Хмельниччини. Спілкування, бесіди, інтерв’ю, відповіді на питання, коментарі та власні спостереження.

Подробнее

Юрий Стець: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме

Юрий Стець, Министр информационной политики Украины: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме. Полностью она заработает в ближайшее время

Подробнее

Я з оптимізмом дивлюся у майбутнє сірогозького спорту

Такими словами розпочав своє інтерв’ю для нашого видання директор районної дитячо-юнацької спортивної школи, відповідальний за фізичну культуру і спорт в районі Ігор Гладун.

Подробнее