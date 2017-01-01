Замовленнями від ДК “Укроборонпром” завантажено 32 підприємства Львівщини
Летальної зброї Україні не дала жодна країна світу, тому її зробили чи модернізували своїми силами. Про таке розповів керівник ДП "Укроборонпром" Роман Романов під час своєї робочої поїздки на Львівщину, повідомляє 5 канал
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"Укроборонпром" існує п'ять років... У 2014 році у нас не було ні армії, ні техніки, ні озброєння. Зараз в Україні є армія. І в цьому велика заслуга 80-тисячного колективу "Укроборонпрому". Летальної зброї нам не дала жодна країна світу. Ми її зробили чи модернізували самі. "Укроборонпром" був прабатьком системи Prozorro... На прозорих тендерах від жовтня 2014 року до 1 лютого 2017-го зекономлено більш ніж 830 мільйонів гривень... У 2014-му у нас було 830 нових постачальників, у 2015-му додалося ще 4830, а у 2016 році — 12 тисяч нових постачальників зареєстровано на електронних майданчиках", – наголосив Романов.
Він також розповів, що "Укроборонпром" експортує продукцію в Африку, Азію, Європу, навіть за океан. Тільки торік підписали 65 меморандумів про співпрацю з 20 країнами світу. "Коли почалася війна, ми лише 55% компонентів робили в Україні, 10% брали західні, а 35% були з Російської Федерації. А вже у другій половині 2014 року в нас повністю було призупинено співпрацю з РФ, ми 70% поставляли з України, 30% – західні компоненти. У 2016-му підключили до програми імпортозаміщення підприємства усіх форм власності по всій країні... Від Росії не залежимо", – підкреслив Романов.
Очільник "Укроборонпрому" також прокоментував статтю у польському виданні "Річ Посполита" від 30 січня цього року, яка стверджує, що у 2016 році Росія була найбільшим покупцем української зброї.Він заявив:
"Такі публікації не відповідають дійсності. Це прояви гібридної війни проти України. Ми підрахували, за підсумками 2016 року 64% інформаційних атак на "Укроборонпром" було в російських ЗМІ, 21% – у ЗМІ тимчасово окупованих територій. Щодо цієї конкретної публікації – в Україні експортом оборонної продукції займається не лише "Укроборонпром". Є низка приватних підприємств. Зокрема, і "Мотор-січ", яке належить нардепу Богуслаєву. "Мотор-січ" також зробила таку заяву категорично спростувала торгівлю з Росією... Під дозволом експортувати будь-яку техніку і озброєння ставить свій підпис особисто або міністр оборони, або начальник Генштабу, а ще – Міжвідомча комісія при РНБО, СБУ, Служба експортного контролю. Це колосальна кількість посадовців, тому неможливо вивезти щось із країни незаконно. Росія з "Укроборонпромом" також не працює, бо в них діє аналогічна заборона".
Як повідомляв 5.UA, "Укроборонпром" виготовить та модернізує для українського війська 600 одиниць військової техніки.
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