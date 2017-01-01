9 березня, до 203-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка, по всьому світу відбудуться заходи із вшанування творчості цього визначного поета, письменника, художника та філософа, який став провідником українського народу.



Запрошуємо херсонців та гостей міста приєднатися до урочистого мітингу, присвяченому 203-ій річниці від Дня народження Великого Кобзаря, який відбудеться 9 березня о 12.00 біля погруддя Т. Шевченка (пл. Шевченка,1 навпроти обласного Палацу молоді та студентів).



Під час заходу учні, вихованці шкіл та профтехнічних навчальних закладів Херсонщини декламуватимуть твори великого письменника, а також всі бажаючи матимуть змогу долучитися до церемонії покладання квітів до пам'ятника Шевченку.

Не нравится: 0, нравится: 1.