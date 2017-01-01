Враховуючи актуальність питання про небезпеку віртуальних захоплень в інтренет-просторі небезпечними іграми з суїцидальними наслідками, виникла необхідність в проведенні профілактичного заходу «Збережи життя».



На заході, що відбувся на базі центру екологічної культури та виховання учнівської молоді «Дивосвіт» Херсонського Центру дитячої та юнацької, присутні учні Херсонської гімназії № 1 та вихованці гуртка «Моя майбутня професія» (керівник – Петренко Н.М.) в інтерактивній формі обговорили питання цінності життя та об’єднання зусиль заради його збереження.



У Херсонській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Б. Лавреньова відбулося чергове засідання дівочого клубу «Камея», на яке запросили вихованців гуртка «Моя майбутня професія» центру екологічної культури та виховання учнівської молоді «Дивосвіт».



Засідання присвячувалось здоровому способу життя «Моє здоров'я - в моїх руках». Дівчата обговорювали актуальну тему «Токсичні компоненти у засобах особистої гігієни та косметиці». Петренко Наталія Михайлівна, керівник гуртка, розповіла про небезпечні речовини, які можуть входити до складу косметичних та миючих засобів, та можливі наслідки їх впливу.



Учасники, заздалегідь підготувавшись, принесли на засідання продукцію, яку вони використовують у повсякденному житті. Користуючись методичними матеріалами, отриманими керівником під час семінару-практикуму в м. Нова Каховка, дівчата визначали склад компонентів засобів. За результатами досліджень лише 2 зразки відповідали необхідній якості, всі інші вони – не рекомендовано для використання через наявність в них шкідливих для здоров’я компонентів.



По завершенню практичної частини учасниці дружно створювали колажі «Краса – це здоров’я» та ділилися своїми думками та враженнями.

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