Свята для прикордонників, зазвичай, період, коли службу необхідно нести пильніше, адже в цей час активізуються протиправні елементи, сподіваючись, що військовослужбовці відпочивають. Так сьогодні, в Міжнародний жіночий день прикордонники Азово-Чорноморського регіонального управління припинили два факти здійснення браконьєрства.
На узбережжі Джарилгацької затоки поблизу н.п. Приморське військовослужбовці відділу «Скадовськ» Херсонського загону виявили місцевого жителя, який здійснював незаконний вилов водних живих ресурсів за допомогою заборонених знарядь лову. Під час затримання у браконьєра виявили ятер , близько 6000 креветки, 73 атерини та 410 рибин бичка. Сума збитків становить більше 21000 гривень.
А на узбережжі Утлюкського лиману прикордонники відділу «Кирилівка» Бердянського загону виявили двох громадян України, які за допомогою трьох сіток загально довжиною 150 метрів здійснили вилов 20 рибин пеленгасу та камбалу. Своїми діями браконьєри завдали збитків на 14300 грн.
В обох випадках водні живі ресурси та заборонені знаряддя лову прикордонники передали представниками рибоохорони та повідомили відповідні відділи Національної поліції про виявлення ознак злочину передбаченого ч. І ст. 249 ККУ.
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