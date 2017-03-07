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Елена Урсуленко: Херсону нужен новый Генплан
Местные архитекторы делали несколько попыток продвинуть решение этого вопроса. Проводили встречи с журналистами, воркшопы, на которых представляли свое видение Генерального плана, пути развития города. Но все творческие устремления «разбились о быт» – в городе не нашлось хоть какого-то помещения для их работы.

Елена Урсуленко: Херсону нужен новый Генплан

«Это творческий процесс. Нам нужен офис, в котором можно было бы развесить старый Генплан и начинать работать над составлением нового. Власти – это не нужно, хотя Генплан, в первую очередь, нужен как раз исполнительным органам, чтобы не наделать ошибок и их же потом исправлять. Еще одна проблема – проектом Генплана занимаются столичные архитекторы. А наши разработки не берутся во внимание. Но мы здесь живем, знаем все особенности, поэтому участие херсонских архитекторов в составлении Генплана обязательно», – уверен архитектор Михаил Вустянский.

Если исполнительной власти Херсона недосуг заняться составлением главного архитектурного документа, то тут должны в игру вступить представители народа. Но почему-то при распределении профицита бюджета депутаты не поддержали вопрос о финансировании проекта Генерального плана, внесенного секретарем горсовета Еленой Урсуленко.

«Корректировка Генплана даст четкие границы города, его береговой зоны, парков и скверов, в которых ведется хаотичная застройка. Генплан – это и полная инвентаризация всех земельных участков. Выигрывает громада, бизнес и частные лица, – комментирует секретарь Херсонского городского совета Елена Урсуленко. – Ведь в частной застройке многие горожане годами не могут приватизировать свои земельные участки, предприниматели даже под капитальными строениями не могут автоматически продлить договора аренды, а это существенный финансовый ресурс, который теряет бюджет города из года в год и который можно распределить на социальные программы».

Нынешний же план, по которому еще продолжает жить Херсон, утвержден в 2003 году. Делались какие-то попытки его корректировки, но в целом, а город давно ушел вперед за эти 14 лет. Этим серьезно обеспокоены представители малого и среднего бизнеса Херсона.

«Судя по всему, наш город и дальше будет продолжать идти, вслепую, натыкаясь на самострои, незаконные киоски и ларьки, самозахваты. Но, конечно, до той поры, пока депутаты городского совета, которые тоже являются жителями города, не создадут мощное лобби для проектирования и утверждения Генерального плана Херсона, благодаря которому вырастет и инвестиционная составляющая нашего города», – подчеркивает общественный деятель Валерий Синявский.

Південна Україна




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