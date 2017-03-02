Брайко Юлія
– учениця 11 класу Херсонської гімназії № 6 Херсонської міської ради посіла ІІІ місце у конкурсі «Найкращі мистецькі та учнівські твори, присвячені історії національно-визвольної боротьби українського та кримськотатарського народу з тоталітарним режимом СРСР та відлуння історичних паралелей до сьогодення у боротьбі за державний суверенітет та територіальну цілісність України» за твір «Україна… Крізь безодню до світла».
Юлія доброзичлива та щира людина, завжди готова прийти на допомогу друзям та близьким, яких дуже цінує. Протягом свого життя дівчина намагалася відкривати для себе щось нове, незвичне, унікальне.
Тому ще з самого дитинства займалася у багатьох різноманітних гуртках: хореографією, бойовими мистецтвами, співом та завжди брала участь у творчих конкурсах. Дружня родина Юлії завжди підтримує її у всіх починаннях та допомагає обирати вірний шлях. Останнім часом гімназистка захоплюється англійською мовою та пише вірші. А своє майбутнє планує пов’язати з тим, що її по-справжньому цікавить.
«Моє життя наповнене світлими та щасливими моментами, заради яких хочеться творити позитивне й прекрасне, змінювати світ», - каже Юля.
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