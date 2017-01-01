Вихованці клубу бального танцю «Латинос»
(керівник – Іванічева Л.А.) Херсонського Центру дитячої та юнацької творчості вкотре підкорили паркет міжнародного рівня.
Подолавши 1/8 та 1/4 фіналу XXVIII Міжнародних змагань зі спортивного танцю «Парад надій-2017» Кубок «Фокстроту»., До півфіналу змагань вийшли Чумаченко Сергій
(учень 11-а класу ЗНЗ № 4) та Литвиненко Єлизавета
(учениця 8-а класу Херсонської гімназії № 6), Лимар Анна та Ніколаєв Максим. Фіналістами змагань стали танцювальні пари: Ліпшиць Станіслав
(студент ІІ курсу Херсонського державного університету) та Томас Юлія
(студентка ІІ курсу Миколаївського політехнічного коледжу), Сторончак Кирило
(учень 9-а класу Херсонської гімназії № 1) та Бурлакова Софія
(учениця 9-б класу Олешківської гімназії № 1), Стеценко Данило
(учень 4-а класу Херсонської гімназії № 1) та Кравченко-Скалозуб Карина
(учениця 3-а класу Олешківської гімназії № 1).
Володарями І місця стали Александров Вадим
(студент 213 гр. морського коледжу ХДМА) та Новіцька Дар’я
(учениця 9-б класу спеціалізованої школа № 30), ІІ місця – Нілова Марія
(учениця 6-в класу гімназії № 6) та Гусарчук Артем
(учень 6-а класу
НВК № 15).
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