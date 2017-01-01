Депутат-укропівець Корабельної райради Херсона Сергій Лєвченко оприлюднив депутатське звернення до Херсонського територіального підрозділу Антимонопольного комітету України (АМКУ).



В своєму зверненні депутат закликає АМКУ розібратися з безпідставним підвищенням ціни за проїзд у ліфтах та ліфтові картки фірмами «21 век», ПАТ «Херсонліфт» та ТОВ «Херсонліфт». Саме ці підприємства займаються обслуговуванням та капітальним ремонтом міських ліфтів. Також депутат звинувачує ці фірми в корупційній діяльності та незаконній домовленості щодо підвищення тарифу.



На тлі гучного процесу щодо підвищення ціни за проїзд у громадському транспорті Херсона, підвищення тарифу на проїзд у ліфтах не отримало розголосу.



Втім, депутати від партії УКРОП ретельно вивчили це питання та з'ясували ‒ здорожчання ліфтових поїздок і карток незаконне.



«Херсон ‒ ледь не єдине місто в Україні, де існують карткові оплати за ліфт. Вони були введені в якості експеримента ще в 2005 році при колишньому мері-регіоналі Володимирі Сальдо. Всім у Херсоні відомо: те, що він запровадив, – не система, а корупційна схема. Втім, чинний голова міста не тільки не знищив ці схеми, але навпаки продовжує ними користуватися. Щороку ліфтові організації за сприяння міської влади отримують мільйони гривень не тільки з кишень містян, а й з міського бюджету», – зазначає Віталій Богданов, голова херсонського УКРОПу, голова постійної депутатської антикорупційної комісії міської ради.



Щодо ліфтових карток – планувалося, що гроші, сплачені населенням за користування ліфтами, будуть надходити безпосередньо на ремонт та обслуговування ліфтів спеціалізованими фірмами. Втім, по факту все виглядає наступним чином – ліфти ремонтують за рахунок міського бюджету, а за утримання ліфтів (електропостачання, прибирання тощо) сплачують ОСББ та ЖЕКи. Тож кошти за проїзд осідають у кишенях недобросовісних фірм.



«Наразі ми готуємо документи для звернення в прокуратуру. Ми впевнені, що міська влада та ліфтові господарства Херсона мають відповісти за систематичне розкрадання бюджетних коштів і за свої корупційні схеми», – підсумовує Віталій Богданов.



Зауважимо, що херсонський УКРОП послідовно відстоює інтереси містян у питаннях незаконно підвищених тарифів. Щодо тарифу на проїзд у міському транспорті – вдалося зберегти ціну в 3 гривні. Зараз УКРОП вимагає скасувати картки на користування ліфтом.

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