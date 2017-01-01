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Юни-Ламан – Продэксим: Послематчевые комментарии (видео)
Главный тренер ФК «Продэксим» и Генеральный директор ФК «Юни-Ламан» прокомментировали результат матча, который завершился вничью.

Игорь Москвичев, главный тренер ФК «Продэксим»:

– Что можно сказать о матче? Если счет 5:5 – значит игра в обороне обеих команд не идеальна. Все-таки пять мячей пропускать – это большая роскошь, в крайнем случае, для нашей команды. Очень тяжелое было начало матча. Проигрывали 2:0, но потом переломили игру.

Во втором тайме было наше полное преимущество – 4:2. Все в наших ногах, все в наших руках…Но этот гол… Игроки, которые ставят задачи и цели, не имеют права допускать такие ошибки, как та, когда нам забили третий гол. Также и в конце встречи. Понятно, что «Юни-Ламан» очень хотел победы и постарался для этого. Не без доли везения, конечно, забили последний гол. Очень интересная игра, очень зрительная, живая, эмоциональная. Много голевых моментов.



Денис Гончаренко, Генеральный директор ФК «Юни-Ламан»:

– Сегодня встречались две команды с разным размещением в турнирной таблице. «Продэксим» борется за первые места, мы же уже фактически ни за что не боремся в этом сезоне. Все равно мы сегодня дали команде, что являет собой дерби южан. Очень рад за свою команду. Сначала выигрывали при счете 2:0, потом проигрывали 2:4, но собрались, переломили игру и за 5 секунд до конца сравняли счет. Для нас эта ничья равна победе. Всем спасибо!






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