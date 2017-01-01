В дачном массиве возле Севастополя «полиция» Крыма проводит спецоперацию по выявлению и задержанию нелегалов из Донецка и Луганска.
Об этом сообщает Хвиля
На всех поворотах и грунтовых дорогах, которые ведут в дачный массив со стороны Лабораторного шоссе и трассы на Сапун-гору, дежурят автоматчики в балаклавах, стоят экипажи ГАИ.
Поводом для спецоперации стали жалобы местных жителей на участившиеся случаи кражи электроинструмента и других ценных вещей из дачных построек.
Известно, что этот и другие дачные массивы в окрестностях Севастополя уже третий год является пристанищем для вынужденных переселенцев из районов боевых действий на Донбассе. Не у всех из них есть регистрация и право на временное проживание в РФ.
Выявленных нелегалов ждет депортация. Причем депортировать дончан и луганчан крымская «власть» обещает не через границу между Крымом с Украиной, а через границу между Россией и Донбассом в Ростовской области.
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