Сьогодні на нараді з місцевими перевізниками Андрій Гордєєв практично наполіг на якнайшвидшому проведенні оптимізації роботи місцевого транспорту в обласному центрі взагалі, а особливо графіків його роботи. Крім того, він задіяв управління з питань внутрішнього аудиту ОДА для досконалого вивчення тарифікації, а також порушив питання монетизації пільговиків.
На засіданні був присутній Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко, який в своєму зверненні до перевізників звернув увагу на поведінку водіїв.
Ігор Клим, начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області надав голові ОДА інформацію щодо сплати податків перевізниками. Один з керівників підприємств-перевізників так і сказав: «Ми сплачуємо всі податки, але як грамотний підприємець намагаюсь їх мінімізувати».
Також розглядалося питання щодо власних автобусів перевізників, адже майже кожен з тих, хто отримує ліцензію в більшості надає послуги на транспорті, що орендує. На думку керівництва області, така організація не сприяє налагодженню роботи транспорту в обласному центрі, адже власник взагалі б мав більше опікуватись про стан своїх авто.
Були присутні представники поліції, які надали пояснення на запитання - чому здійснюється висадка пасажирів протягом маршруту.
«Ми дотримуємося постанови та в основному робимо зауваження тим, хто перевозить пасажирів, які стоять в маленьких автобусах, що загрожує саме пасажирам», – сказав заступник начальника управління патрульної поліції Херсона.
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