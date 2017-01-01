У лютому 2017 року населенню області реалізовано майже 10 тисяч балонів зіскрапленим газом. Станом на 01 березня поточного року дочірнім підприємством "Газпостач" ПАТ "Херсонгаз" населенню області реалізовано 9 тис. 790 балонів зі скрапленим газом загальною вагою 186 010 кг (балон - вартістю 298,00 грн).
Серед районів області, що потребують скрапленого газу, відповідно до складених місцевими органами влади переліками, протягом лютого надійшло, шт. балонів:
Новотроїцький район 1239
Генічеський район 1011
Іванівський район 414
Скадовський район 979
Голопристанський район 1150
Каховський район 643
Нова Каховка 58
Горностаївський район 502
Бериславський район480
Великолепетиський район 149
Верхньорогачицький район 201
Нижньосірогозький район 385
Цурюпинський район 1003
м. Херсон 25
Білозерський район 329
Високопільський район 350
Великоолександрівський район 231
Нововоронцовський район 155
Каланчацький район 267
Чаплинський район 219
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