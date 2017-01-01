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В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


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У лютому 2017 року населенню області реалізовано майже 10 тисяч балонів зі скрапленим газом
У лютому 2017 року населенню області реалізовано майже 10 тисяч балонів зіскрапленим газом. Станом на 01 березня поточного року дочірнім підприємством "Газпостач" ПАТ "Херсонгаз" населенню області реалізовано 9 тис. 790 балонів зі скрапленим газом загальною вагою 186 010 кг (балон - вартістю 298,00 грн).

Серед районів області, що потребують скрапленого газу, відповідно до складених місцевими органами влади переліками, протягом лютого надійшло, шт. балонів:

Новотроїцький район 1239

Генічеський район 1011

Іванівський район 414

Скадовський район 979

Голопристанський район 1150

Каховський район 643

Нова Каховка 58

Горностаївський район 502

Бериславський район480

Великолепетиський район 149

Верхньорогачицький район 201

Нижньосірогозький район 385

Цурюпинський район 1003

м. Херсон 25

Білозерський район 329

Високопільський район 350

Великоолександрівський район 231

Нововоронцовський район 155

Каланчацький район 267

Чаплинський район 219




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