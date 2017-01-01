Відповідно до попередніх домовленостей, які було досягнуто позаминулого року між Херсоном та мерією литовського міста Клайпеда, у 2017 році один з головних економічних майданчиків країн Балтійського та Чорноморського морських басейнів буде працювати на теренах двох країн – Литви та України.
Перший етап 4-го «Балтійсько-Чорноморського економічного форуму» відбудеться 25 травня у м.Клайпеда. Мерією цього портового міста Литви вже створено організаційний комітет, та у координації з Херсоном відпрацьовується остаточний, детальний план його проведення. Другий етап цьогорічного форуму заплановано для проведення у Херсоні.
Зазначений системний підхід до організації та проведення цього важливого економічного заходу спрямовано за для забезпечення додаткових можливостей ефективної співпраці представників Херсонського (Українського) бізнес середовища з колегами з країн ЄС (зокрема Литви).
Більш детальну інформацію буде розміщено найближчим часом.
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