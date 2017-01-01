Нагадаємо,що після прийнятого на останній сесії облради рішення питання фінансування об’єктів власником яких є облрада через ДФРР у нашій області стає неможливим. Неприродна більшість облради власним рішенням зробила неможливим у законний спосіб фінансування цих об’єктів через процедуру ДФРР.



Але іншим областям пощастило. Так, 1 березня, в режимі on-line заступником Міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Львом Парцхаладзе з представниками органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування проведено відео-нараду з питань попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2017 році та інших актуальних питань розвитку будівельної галузі.



В ході наради обговорили вимоги щодо оцінювання та відбору інвестиційних проектів та програм регіонального розвитку, що реалізуються за рахунок коштів ДФРР.



Під час обговорення начальник управління впровадження та моніторингу пріоритетних проектів будівництва Мінрегіону, секретар міжвідомчої комісії Надія Бондарчук звернула увагу на те, що запропоновані областями проекти будуть фінансуватися за рахунок загального й спеціального фондів. Першочергово розглядатимуться проекти, пов’язані з розвитком спорту, доріг, освітньої галузі, а пропозиції щодо будівництва відповідно до чинного законодавства взагалі матимуть окремі умови реалізації.



Надія Бондарчук також зауважила, що проекти реалізовуватимуться в період від одного до трьох років при умові співфінансування з місцевих бюджетів не менше 10 відсотків.



Лев Парцхаладзе особливо приділив увагу підготовці інвестиційних програм і проектів в контексті реалізації ідеї створення нового освітнього простору:



«Потрібно звернути увагу на забезпечення матеріально-технічної бази освітніх закладів і запровадження енергоефективних заходів в них».



Окрім цього, розглянули питання безбар`єрного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів, що фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів.



Важливим для Херсонщини під час наради стало питання реалізації програм пільгового кредитування молоді, сільського населення та доступного житла.

Зважаючи на це, в. о. заступника голови обласної державної адміністрації Дмитро Бутрій зауважив про те, що у 2016 році Херсонська область стала першою у виконанні програми «Власний дім» - в експлуатацію було введено 42-квартирний будинок в смт Білозерка.



Він також звернувся до Мінрегіону з пропозицією у сприянні направлення частини коштів з державного бюджету для Херсонщини, які будуть спрямовані на придбання житла для військовослужбовців, адже саме в окремих районах області розміщені постійні військові загони.



Щодо цієї пропозиції директор Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Наталія Козловська зауважила, що в даній ситуації Херсонщина може розраховувати тільки на те, що Міністерство оборони України саме придбає житло для військовослужбовців на території регіону.



Довідково: Об’єкти спільної власності територіальних громад ( де засновник, співзасновник, співвласник та власник облрада) після вчорашнього рішення більшості депутатів не зможуть розраховувати на підтримку держави. Кошти ДФРР на ці об’єкти не будуть виділятися… Держава з незрозумілими КП та іншими протизаконними утвореннями не працює. Театри, музеї, інтернати, сподівайтесь виключно на власні сили. Голосували? Підтримували? Отримуйте помощь і заботу…



Не нравится: 0, нравится: 4.