6 березня, в обласній державній адміністрації відбулась перша в цьому році нарада щодо організації проведення в області у 2017 році щорічного Міжнародного інвестиційного форуму «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток», яку провів в.о. заступник голови обласної державної адміністрації Євген Рищук.
Цьогоріч Форум святкуватиме власний ювілей – десяту річницю проведення саме на Херсонщині, тому для гостей заходу обласна державна адміністрація планує випустити тематичний фільм про історію успіху реалізованих в рамках «Таврійських горизонтів» проектів, меморандумів та угод.
Євген Рищук звернув увагу на те, що для успішного проведення Міжнародного інвестиційного форуму необхідно проаналізувати роботу у 2016 році для того, щоб визначитися з основними напрямками й темами панельних дискусій.
Окрім того, було запропоновано представити Херсонську область як сучасний регіон відповідно до бізнес-трендів. Адже важливо зацікавити у співпраці не тільки українських підприємців, а й іноземних інвесторів.
Робота щодо організації триватиме впродовж року до вересня, коли й заплановано провести Міжнародний інвестиційний форум «Таврійські горизонти: співпраця, інвестиції, економічний розвиток». Дата заходу наразі уточнюється.
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