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Автопремьера года: новый BMW 5 в Херсоне
В субботу, 4 марта, состоялось самое яркое автособытие в нашем городе – долгожданная презентация абсолютно нового бизнес-седана BMW 5 серии.

Автопремьера года: новый BMW 5 в Херсоне

Грандиозное шоу со звездными гостями и изысканная атмосфера создали прекрасный антураж, подчеркивающий инновационность, мощь и элегантность легендарного немецкого автомобиля.

Официальный дилер баварской компании BMW «Центр Херсон» презентовал легендарную «пятерку» нового, седьмого, поколения. Более 500-от херсонцев, поклонников бренда, посетили это яркое событие.

Специальным гостем, открывшим мероприятие, стал страстный поклонник и владелец автомобиля бренда BMW – Дмитрий Танкович, чемпион высшей лиги КВН, популярнейший ведущий шоу «Танцуют все» и «Х-фактор».

Автопремьера года: новый BMW 5 в Херсоне

Участники незабываемого вечера смогли не только первыми в Херсоне полюбоваться уникальным авто, которое благодаря своему неповторимому дизайну кажется пришельцем из будущего, но и насладится насыщенной развлекательной программой.

Настоящий праздник обеспечили ослепительное световое шоу от LED Theatre (Киев), бархатное звучание скрипки и саксофона Violo Sax (Одесса), живая музыка ведущей херсонской кавер-группы «Лимузин», мастер-класс от финалистов всеукраинских и международных конкурсов – бармен шоу Bar Master (Николаев), а также необычные портеры и рисунки online от лучших художников Херсона.

Приготовили подарки и партнеры мероприятия: туристическое агентство «Пятый океан» разыграло четыре путевки в страны Европы, а компания De'Longhi презентовала элитную кофемашину PrimaDonna Elite Experience, угощая гостей ароматным напитком.

Но настоящим героем вечера, стал, конечно же, он – новый BMW 5, покоривший присутствующих не только неповторимым обликом, сочетающим сдержанную элегантность и эстетический атлетизм, но и сверхсовременными опциями:

Список уникальных опций завершает ключ BMW с дисплеем, который отображает сервисную информацию, остаток топлива. Позволяет удаленно управлять климатической установкой.

Официальный дилер BMW «Центр Херсон» приглашает на тест-драйв по адресу: г. Херсон, Николаевское шоссе, 54. Тел.: 050 318 6001. Это неповторимая возможность испытать долгожданную BMW 5 серии.

Приобрести автомобиль Вы сможете в BMW «Центр Херсон». Сделать это стало проще благодаря специальным условиям:

- Кредитование до 7 лет;

- Лизинг под 0%;

- Обмен Вашего автомобиля на новый по программе Trade-in;

При этом Вы можете воспользоваться уникальным пакетом дополнительных опций, а также увлекательным миром аксессуаров BMW Lifestyle.

Эксклюзивные партнеры мероприятия:

Генеральный партнер мероприятия компания «АХА Страхование» - лидер автострахования в Украине! Европейское качество сервиса, гарантированные выплаты. 94% клиентов АХА довольны уровнем обслуживания в компании. «АХА Страхование»: меняем стандарты.

Партнер «Пятый океан». Это туристическая компания нового поколения. Мы совмещаем лучшие в Украине и мире системы поиска туров онлайн с возможностью бронирования в удобном офисе вместе с опытными и внимательными тревел-экспертами высочайшего уровня.

Туристическая компания «Пятый океан» работает с 2006 года, за это время нашими клиентами стали более 25000 человек» - С любовью, Александр Осоченко, директор туристического агентства Пятый океан

Партнер ООО «Кайман Трейдинг». Компания занимается региональной дистрибьюцией дополнительного оборудования для автомобилей: электронных и механических противоугонных средств, разнообразных мультимедийных систем, устройств видеорегистрации, помощи при парковке и другого дополнительного оборудования.

Партнер De’Longhi (Делонги) является признанным лидером на мировом рынке кофемашин. PrimaDonna Elite Experience - это новое поколение кофемашин для приготовления напитков из зерен, способных удовлетворить все Ваши желания. Продукция De’Longhi, ее качество, инновации и дизайн превращают повседневную рутину в удовольствие. С техникой De'Longhi Лучше каждый день!




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