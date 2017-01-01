Грандиозное шоу со звездными гостями и изысканная атмосфера создали прекрасный антураж, подчеркивающий инновационность, мощь и элегантность легендарного немецкого автомобиля.Официальный дилер баварской компаниипрезентовал легендарную «пятерку» нового, седьмого, поколения. Более 500-от херсонцев, поклонников бренда, посетили это яркое событие.Специальным гостем, открывшим мероприятие, стал страстный поклонник и владелец автомобиля бренда BMW – Дмитрий Танкович, чемпион высшей лиги КВН, популярнейший ведущий шоу «Танцуют все» и «Х-фактор».Участники незабываемого вечера смогли не только первыми в Херсоне полюбоваться уникальным авто, которое благодаря своему неповторимому дизайну кажется пришельцем из будущего, но и насладится насыщенной развлекательной программой.Настоящий праздник обеспечили ослепительное световое шоу от LED Theatre (Киев), бархатное звучание скрипки и саксофона Violo Sax (Одесса), живая музыка ведущей херсонской кавер-группы «Лимузин», мастер-класс от финалистов всеукраинских и международных конкурсов – бармен шоу Bar Master (Николаев), а также необычные портеры и рисунки online от лучших художников Херсона.Приготовили подарки и партнеры мероприятия: туристическое агентство «Пятый океан» разыграло четыре путевки в страны Европы, а компания De'Longhi презентовала элитную кофемашину PrimaDonna Elite Experience, угощая гостей ароматным напитком.Но настоящим героем вечера, стал, конечно же, он – новый BMW 5, покоривший присутствующих не только неповторимым обликом, сочетающим сдержанную элегантность и эстетический атлетизм, но и сверхсовременными опциями:Список уникальных опций завершает ключ BMW с дисплеем, который отображает сервисную информацию, остаток топлива. Позволяет удаленно управлять климатической установкой.- Кредитование до 7 лет;- Лизинг под 0%;- Обмен Вашего автомобиля на новый по программе Trade-in;При этом Вы можете воспользоваться уникальным пакетом дополнительных опций, а также увлекательным миром аксессуаров BMW Lifestyle.Генеральный партнер мероприятия компания- лидер автострахования в Украине! Европейское качество сервиса, гарантированные выплаты. 94% клиентов АХА довольны уровнем обслуживания в компании. «АХА Страхование»: меняем стандарты.ПартнерЭто туристическая компания нового поколения. Мы совмещаем лучшие в Украине и мире системы поиска туров онлайн с возможностью бронирования в удобном офисе вместе с опытными и внимательными тревел-экспертами высочайшего уровня.Туристическая компанияработает с 2006 года, за это время нашими клиентами стали более 25000 человек» - С любовью, Александр Осоченко, директор туристического агентства Пятый океанПартнерКомпания занимается региональной дистрибьюцией дополнительного оборудования для автомобилей: электронных и механических противоугонных средств, разнообразных мультимедийных систем, устройств видеорегистрации, помощи при парковке и другого дополнительного оборудования.Партнерявляется признанным лидером на мировом рынке кофемашин. PrimaDonna Elite Experience - это новое поколение кофемашин для приготовления напитков из зерен, способных удовлетворить все Ваши желания. Продукция De’Longhi, ее качество, инновации и дизайн превращают повседневную рутину в удовольствие. С техникой De'Longhi Лучше каждый день!