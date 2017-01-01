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В Херсоні відбудеться закритий показ документальної драми «ТЫ ГДЕ / Я ЗДЕСЬ», в якому головні ролі зіграли люди з синдромом Дауна
В Херсоні 9 березня відбудеться закритий показ документальної драми «ТЫ ГДЕ / Я ЗДЕСЬ», в якому головні ролі зіграли люди з синдромом Дауна мешканці Одеси. 7 героїв, 7 нерівних подихів, 5 історій, від яких завмирає серце... Країна: Україна, 2016, Хронометраж: 60 хвилин, Жанр: документальний
Після показу відбудеться прес-конференція з режисером, продюсером та батьками героїв фільму. Запрошуємо представників ЗМІ.

Місце проведення: 9 березня 2017 року в кінотеатрі «Мультиплекс». Адреса: м. Херсон, ТРЦ "Фабрика", вул. Залаегерсег, 18. Початок: 15.00

Захід присвячений Міжнародному дню людини з синдромом Дауна, який відзначають 21 березня, і організований Херсонською обласною організацією підтримки дітей з синдромом дауна та їх сімей «Сонячні діти Херсонщини».

Мета заходу: формувати толерантне ставлення суспільства до дітей з інвалідністю, зруйнувати бар'єри страху та надихнути молодь до спілкування та дружби з особами з особливими потребами.

Херсон – друге місто на території України, де відбудеться закритий показ документального фільму, герої якого звичайні одесити з додатковою хромосомою. Уявімо великий організм і назвемо його суспільством. У нього можуть бути фантазії. Уявімо, що цей організм - суспільство мріє про те, щоб всі його клітини - люди мали можливість жити однаково. Але ця утопія існує в світі, розділеному північчю. Чим нічне місто відрізняється від денного?

Вночі кожен більшою мірою розраховує на себе, ніж на інших. Людина з синдромом Дауна в нічному місті не виживе. Тому нічне життя для такої людини ─ це, в першу чергу, пошук друзів та прохання про допомогу. Помічають це оточуючі? Чи усвідомлюють це самі люди з синдромом Дауна? Чи розуміє хоч одна сторона в цьому конфлікті, який вузол суперечностей ховається за простою фразою: бути іншим і бути одному?

Продюсер: Ірина Новікова, режисер: Максим Карасьов, оператор: Аліса Павловська, художник: Євген Велич, сценарій: Родіон Сабіна, композитор: Олексій Кувалліні, гример: Наталя Катасонова. Музика групи #Niaero У фільмі знімалися: Олена Бучкарік, Олександр Багмут, Олексій Бабієнко, Андрій Лопатин, Анастасія Дудник, Анастасия Зятькова, Максим Фадеев.

Організатори: Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна та їх сімей «Сонячні діти Херсонщини» - це громадська організація, що створена за ініціативою батьків, які виховують дітей з синдромом Дауна та зареєстрована 21 березня 2014 року. Сторінка у ФБ

Партнери: Одеська міська благодійна організація допомоги дітям з синдромом Дауна «Сонячні діти», голова організації Оксана Зятькова
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