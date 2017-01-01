Від початку нинішнього року державні кадастрові реєстратори землевпорядної служби Херсонщини зареєстрували понад 5,5 тисячі земельних ділянок.
Найбільше – 860, у Великоолександрівському районі.
Крім того, вони підготували і видали більш ніж 7,8 тисячі витягів із Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Найбільше громадян звернулося за такою послугою у Новотроїцькому та Цюрупинському районах, де замовили 830 та 769 витягів відповідно.
Довідка: Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитись з адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру.
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