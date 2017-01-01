Юрий Стець, Министр информационной политики Украины: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме. Полностью она заработает в ближайшее время

Подробнее

Такими словами розпочав своє інтерв’ю для нашого видання директор районної дитячо-юнацької спортивної школи, відповідальний за фізичну культуру і спорт в районі Ігор Гладун.

Подробнее

Сергей Шевченко поделился планами команды на межсезонье.

Подробнее

Сергей Шевцов: У нас все-таки областной центр, и мы не должны считать себя какими-то провинциальными и уходить от большого футбола

Продолжение нашего разговора с известным херсонским футболистом, экс-тренером ФК «Кристалл», Сергеем Шевцовым. Продолжаем говорить о футболе, детском футболе, футзале. Часть II

Подробнее

Виробники кукурудзи тепер можуть страхувати її на пільгових умовах

Страхові можливості українських сільгоспвиробників розширилися. В рамках програми «Ваш урожай – наша турбота» вони тепер можуть на пільгових умовах застрахувати не лише озиму пшеницю, а й кукурудзу.

Подробнее

Елена Урсуленко: Генерировать идеи всегда проще, чем их реализовывать

Стоит отметить, что спустя год уверенности и энтузиазма у Елены Урсуленко меньше не стало, она все так же настроена на активную работу, генерирует идеи, работает над различными проектами, однако путь их реализации не так прост, поскольку за время работы в городском совете желающих "сунуть палки в колеса" у нее только прибавилось.

Подробнее