Об эффективности (или не эффективности) работы органов власти спорят всегда, как правило - после этой работы.- была впервые проведена инвентаризация имущества, земли, которые находятся в совместной собственности областной территориальной общины. Это заслуга аппарата облсовета, депутатов и Агентства развития и управления коммунальной собственностью.- Начался процесс закрытия и ликвидации никому не нужных или создаваемых "под трудоустройство" отдельного человека коммунальных предприятий. Он продолжается и сейчас.- Создано это Агентство (управления коммунальной собственностью - ред.). Это учреждение за полгода вывернуло наизнанку с десяток КП и КУ, благодаря рекомендациям специалистов не менее 6 миллионов гривен бюджетных средств было сэкономлено.Да, время и опыт показал, что коммунальное учреждение - не совсем правильная форма работы, потому, уже при Владиславе Мангере, усилили управление коммунальной собственности в аппарате, перевели туда по сути Агентство.- Аренда. Было принято решение 70 процентов средств от аренды в предприятиях областной коммунальной собственности оставлять им на ремонты и другие нужды (контролировать затем их расходование). Результат - поступления от аренды в областной бюджет выросли.- Были реанимированы программы "Власний дім" и МЖК. Депутаты проголосовали за выделения на них средств и застройщики смогли сдать два дома - девятиэтажку в Херсоне по 200 лет и 2 дома в Белозерке, следующими будут Скадовск и Чаплынка и вторая очередь Белозерки.- Ввели программу стипендий для спортсменов и впервые выделили средства на ремонты в ШВСМ.- Проголосовали за серьезные капитальные приобретения для областных медучреждений (скорые и место для реанимации новорожденных в детской областной, 8 миллионов на аппарат по облучению онкобольных, 4 миллиона на аппарат в областную больницу).- База "Арабатская стрелка": впервые прибыль в бюджет от этой базы отдыха, которую грабили и растаскивали все предыдущие каденции составила более миллиона.- Запущен механизм оценки руководителей КП и КУ областного подчинения. Он как раз сейчас проходит...Совет (Херсонский областной - ред.) с декабря 2015 года по август 2016 года работал слаженно и нормально. Сбой начался в июле-августе. Чем все закончилось, все знают. Считаю не корректным говорить, что при Путилове депутаты не работали, а вот сейчас работают. Это как претензия, что Путилов мало сессий проводил...Напомню, в 2017 году была всего одна сессия - 3 марта. И тогда и сейчас в совете работают одни и те же депутаты, у них, как тогда, так и сейчас были и есть все возможности, рычаги и полномочия инициировать те или иные проекты решений, голосовать или не голосовать.Безусловно, после скандального конца лета и начала осени хотелось нового всплеска активности, новых идей. Они сейчас есть. Это факт, вне зависимости от того, нравятся мне или нет сегодняшние новации"...