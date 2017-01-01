Департаментом екології та природних ресурсів Херсонської обласної державної адміністрації оголошено конкурс | Ветерани АТО отримають ліки безкоштовно | Учасникам бойових дій держава гарантує право на безоплатне санаторно-курортне лікування | Служба за контрактом – шлях до розбудови боєздатної армії | МЗС рекомендує громадянам України утриматися від відвідання Російської Федерації | В Херсоне работает анонимная консультация для больных наркоманией | Всесвітній день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця-2016: Усюди для всіх |
     
Еще
 
Эксклюзивный комментарий
В результате конкурса 15 квадратных метров в областной больнице были сданы почти в 15 раз дороже, чем оценочная стоимость аренды за месяц


Блоги

Увольнения херсонских медиков - незаконно!


Увольнения херсонских медиков - незаконно!
Виталий Богданов

Каждый житель Херсона, так или иначе, наслышан о том, что в городе оптимизируют медицинские учреждения

Далі


Врятувати село… Не словом, а ділом!


Врятувати село… Не словом, а ділом!
Бузак Тарас

Хочеш допомогти рідному селу – зареєструй там свій бізнес та сплачуй там податки.

Далі


Люди Херсонського степу


Люди Херсонського степу
Бузак Тарас

Степ творить дива: надихає та кличе до бою. Хто мені не вірить, вийдіть колись в районі Долматівки та Зеленого (там, де ціла лощина маслин) або на нашому кавунячому трикутнику...

Далі


Афиша

Дивись Українське


Дивись Українське
Щонеділі о 20:00












Google+



Эффективность работы Херсонского облсовета "периода Путилова"- мнение
Об эффективности (или не эффективности) работы органов власти спорят всегда, как правило - после этой работы.


Эффективность работы Херсонского облсовета "периода Путилова"- мнение

Сейчас среди херсонских общественников разгорелась дискуссия о работе Херсонского облсовета, времён руководства им Андрея Путилова. Вот одно из мнений (с сокращениями):
[b]
"...у каждого свое понимание эффективности. Вот несколько эффективных решений облсовета времен руководства Путилова. Акцентирую: не лично Путилова, а совета, то есть депутатов в тот период - там, где польза есть реальная:

- была впервые проведена инвентаризация имущества, земли, которые находятся в совместной собственности областной территориальной общины. Это заслуга аппарата облсовета, депутатов и Агентства развития и управления коммунальной собственностью.

- Начался процесс закрытия и ликвидации никому не нужных или создаваемых "под трудоустройство" отдельного человека коммунальных предприятий. Он продолжается и сейчас.

- Создано это Агентство (управления коммунальной собственностью - ред.). Это учреждение за полгода вывернуло наизнанку с десяток КП и КУ, благодаря рекомендациям специалистов не менее 6 миллионов гривен бюджетных средств было сэкономлено.

Да, время и опыт показал, что коммунальное учреждение - не совсем правильная форма работы, потому, уже при Владиславе Мангере, усилили управление коммунальной собственности в аппарате, перевели туда по сути Агентство.

- Аренда. Было принято решение 70 процентов средств от аренды в предприятиях областной коммунальной собственности оставлять им на ремонты и другие нужды (контролировать затем их расходование). Результат - поступления от аренды в областной бюджет выросли.

- Были реанимированы программы "Власний дім" и МЖК. Депутаты проголосовали за выделения на них средств и застройщики смогли сдать два дома - девятиэтажку в Херсоне по 200 лет и 2 дома в Белозерке, следующими будут Скадовск и Чаплынка и вторая очередь Белозерки.

- Ввели программу стипендий для спортсменов и впервые выделили средства на ремонты в ШВСМ.

- Проголосовали за серьезные капитальные приобретения для областных медучреждений (скорые и место для реанимации новорожденных в детской областной, 8 миллионов на аппарат по облучению онкобольных, 4 миллиона на аппарат в областную больницу).

- База "Арабатская стрелка": впервые прибыль в бюджет от этой базы отдыха, которую грабили и растаскивали все предыдущие каденции составила более миллиона.

- Запущен механизм оценки руководителей КП и КУ областного подчинения. Он как раз сейчас проходит...

Совет (Херсонский областной - ред.) с декабря 2015 года по август 2016 года работал слаженно и нормально. Сбой начался в июле-августе. Чем все закончилось, все знают. Считаю не корректным говорить, что при Путилове депутаты не работали, а вот сейчас работают. Это как претензия, что Путилов мало сессий проводил...

Напомню, в 2017 году была всего одна сессия - 3 марта. И тогда и сейчас в совете работают одни и те же депутаты, у них, как тогда, так и сейчас были и есть все возможности, рычаги и полномочия инициировать те или иные проекты решений, голосовать или не голосовать.

Безусловно, после скандального конца лета и начала осени хотелось нового всплеска активности, новых идей. Они сейчас есть. Это факт, вне зависимости от того, нравятся мне или нет сегодняшние новации"...

По материалам издания Херсонцы




Не нравится: 0, нравится: 1.


 Комментариев: 0  ::  Дата: Сегодня, 13:42   ::  Посмотрели: 39  





За сегодня | Топ | Комментарии
 Панель пользователя
Интервью

Юрий Стець: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме


Юрий Стець, Министр информационной политики Украины: Радиотелевизионная передающая станция уже подает сигнал на Крым в тестовом режиме. Полностью она заработает в ближайшее время

Подробнее


Я з оптимізмом дивлюся у майбутнє сірогозького спорту


Такими словами розпочав своє інтерв’ю для нашого видання директор районної дитячо-юнацької спортивної школи, відповідальний за фізичну культуру і спорт в районі Ігор Гладун.

Подробнее


Сергей Шевченко: Конечная задача — чтобы Таврия играла в Премьер-лиге


Сергей Шевченко поделился планами команды на межсезонье.

Подробнее



Опрос
За какую партию вы проголосуете на местных выборах осенью 2015 года?

ПР
Оппозиционный блок
КПУ
НФ
Самопоміч
БПП-Солидарность
Радикальная партия Олега Ляшко
ВО Свобода
ВО Батькивщина
Правый сектор
УКРОП





Информер

Погода



Курс валют

PressUA.com - свіжа преса он-лайн

Реклама
,


Автомобили, продажа, ремонт, сервис
 inoporn.me



Херсонский ТОП Украина онлайн
Copyright © 2009-2017 pravda.ks.ua; pravda.kherson.ua
Перша безкоштовна інтернет-газета Херсона
Всі права застережено. Матеріали видання захищено авторським правом.
Електронна адреса видання: taras@pravda.ks.ua
Дизайн: ихайлов Микита.
Редакція інтернет видання "Херсонська правда" ГО "Асоціація блоггерів "Новамедіа"