Об эффективности (или не эффективности) работы органов власти спорят всегда, как правило - после этой работы.
Сейчас среди херсонских общественников разгорелась дискуссия о работе Херсонского облсовета, времён руководства им Андрея Путилова. Вот одно из мнений (с сокращениями):
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"...у каждого свое понимание эффективности. Вот несколько эффективных решений облсовета времен руководства Путилова. Акцентирую: не лично Путилова, а совета, то есть депутатов в тот период - там, где польза есть реальная:
- была впервые проведена инвентаризация имущества, земли, которые находятся в совместной собственности областной территориальной общины. Это заслуга аппарата облсовета, депутатов и Агентства развития и управления коммунальной собственностью.
- Начался процесс закрытия и ликвидации никому не нужных или создаваемых "под трудоустройство" отдельного человека коммунальных предприятий. Он продолжается и сейчас.
- Создано это Агентство (управления коммунальной собственностью - ред.). Это учреждение за полгода вывернуло наизнанку с десяток КП и КУ, благодаря рекомендациям специалистов не менее 6 миллионов гривен бюджетных средств было сэкономлено.
Да, время и опыт показал, что коммунальное учреждение - не совсем правильная форма работы, потому, уже при Владиславе Мангере, усилили управление коммунальной собственности в аппарате, перевели туда по сути Агентство.
- Аренда. Было принято решение 70 процентов средств от аренды в предприятиях областной коммунальной собственности оставлять им на ремонты и другие нужды (контролировать затем их расходование). Результат - поступления от аренды в областной бюджет выросли.
- Были реанимированы программы "Власний дім" и МЖК. Депутаты проголосовали за выделения на них средств и застройщики смогли сдать два дома - девятиэтажку в Херсоне по 200 лет и 2 дома в Белозерке, следующими будут Скадовск и Чаплынка и вторая очередь Белозерки.
- Ввели программу стипендий для спортсменов и впервые выделили средства на ремонты в ШВСМ.
- Проголосовали за серьезные капитальные приобретения для областных медучреждений (скорые и место для реанимации новорожденных в детской областной, 8 миллионов на аппарат по облучению онкобольных, 4 миллиона на аппарат в областную больницу).
- База "Арабатская стрелка": впервые прибыль в бюджет от этой базы отдыха, которую грабили и растаскивали все предыдущие каденции составила более миллиона.
- Запущен механизм оценки руководителей КП и КУ областного подчинения. Он как раз сейчас проходит...
Совет (Херсонский областной - ред.) с декабря 2015 года по август 2016 года работал слаженно и нормально. Сбой начался в июле-августе. Чем все закончилось, все знают. Считаю не корректным говорить, что при Путилове депутаты не работали, а вот сейчас работают. Это как претензия, что Путилов мало сессий проводил...
Напомню, в 2017 году была всего одна сессия - 3 марта. И тогда и сейчас в совете работают одни и те же депутаты, у них, как тогда, так и сейчас были и есть все возможности, рычаги и полномочия инициировать те или иные проекты решений, голосовать или не голосовать.
Безусловно, после скандального конца лета и начала осени хотелось нового всплеска активности, новых идей. Они сейчас есть. Это факт, вне зависимости от того, нравятся мне или нет сегодняшние новации"... По материалам издания Херсонцы
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